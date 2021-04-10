Солнце оказалось способно защитить от смерти из-за COVID

Ученые приняли во внимание такие сторонние факторы высокого риска заболевания и смерти, как возраст, этническая принадлежность, социально-экономический статус, плотность населения, загрязнение воздуха, температура и уровни инфекции в определенных районах. При этом эффект нельзя объяснить более высоким уровнем витамина D в организме, поскольку на его выработку влияет ультрафиолет В (UVB), а в исследовании рассматривались районы с недостаточным для этого уровнем UVB.