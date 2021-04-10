Солнце оказалось способно защитить от смерти из-за COVID

Исследователи сопоставили все зарегистрированные случаи смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в континентальной части США
с января по апрель 2020 года с уровнями ультрафиолета в 2474 округах США за тот же период. В итоге оказалось, что люди, живущие в районах с самым высоким уровнем воздействия ультрафиолета А (UVA), составляющего 95 процентов солнечного УФ-излучения, имели более низкий риск смерти от COVID-19 по сравнению с людьми, живущими в местах с более низким уровнем UVA. Анализ был повторен в Англии и Италии с теми же результатами.