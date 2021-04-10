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Роскосмос обеспечит всю Россию космической связью к 2024 году

Газета.Ruиещё 4
17 минут назад
Роскосмос планирует через три года, то есть к 2024 году, обеспечить космическую связь на территории всей России. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет ТАСС.
Роскосмос обеспечит всю Россию космической связью
Фото: ТАССТАСС
"Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю РФ 100% покрытием космической связью", - сказал Рогозин.
Также к этому времени у всех россиян появится широкополосный доступ в интернет. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что зависимость от иностранного программного обеспечения (ПО) является одной из угроз национальной безопасности России.
Рогозин сказал, что зависимость от импортных поставок программного обеспечения негативно влияет на информационную безопасность госкорпорации "Роскосмос", а также угрожает национальной безопасности России.
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