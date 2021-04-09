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Минздрав РФ разрешил испытания новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

BFM.RU
1 час назад
Разработчики новой вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» получили разрешение на проведение первой и второй фаз клинических испытаний, сообщает ТАСС.
Минздрав РФ разрешил испытания новой вакцины против коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новый препарат разработали ученые новосибирского центра «Вектор», сообщили в Минздраве. В испытаниях примут участие около 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.
Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщал о разработке вакцины от COVID-19 в виде капель для носа.
Наука и техника,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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