У бессимптомных больных COVID нашли опасное последствие

«Это не значит, что у всех, кто перенес ковид, могут наступить какие-то заметные невооруженному глазу последствия, — сказала она. — Однако нужно внимательно наблюдать за собой и постоянно убеждаться, что патологические процессы у вас отсутствуют. Эта тактика из серии "предупрежден — значит вооружен"».
«Получилось, что из восьми обезьян только у одной мозг не пострадал, — отмечает биолог. — После перенесенной болезни поведение животных не отличалось от нормального: у них был нормальный аппетит, ни зрительные рефлексы ни что-то другое не вызывало беспокойство. Проблемы в мозге показало только вскрытие».