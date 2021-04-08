У бессимптомных больных COVID нашли опасное последствие

Баранова объяснила, что свои выводы она делает на основании статьи ученых из Нидерландов, которые заразили коронавирусом мартышек двух разных видов и заметили, что у двух из четырех обезьян одного вида после выздоровления наблюдалась активность в гипофизе. При этом все мартышки болели в легкой форме. Через 35 дней из умертвили и исследовали их мозг — признаки нейровоспаления обнаружились в мозге почти всех животных, хотя внешне эти изменения не были заметны.