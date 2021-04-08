Ученые впервые смогли собрать и сконвертировать ДНК из воздуха

Ученые из Университета имени королевы Марии в Лондоне впервые в истории смогли выделить ДНК человека и животного из воздуха, пишет издание Science Focus.

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В качестве эксперимента, авторы исследования сделали забор воздуха с помощью фильтров в закрытом вольере, где находились грызуны. После этого они сопоставили пробы с базой данных.

Выяснилось, что в каждом образце обнаружились следы ДНК человека и грызунов. По мнению ученых, этот метод имеет как положительную, так и отрицательную стороны: даже присутствие исследовательской группы на месте забора проб может лишить ученых возможности получить нужные частицы ДНК.