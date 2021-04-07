Ученые: женщины в стрессе чаще рожают девочек

Женщины, переживающие сильный стресс, чаще рожают девочек, выяснили испанские ученые. Причины этого не ясны до конца — возможно, гормональные изменения влияют на вероятность зачатия, а возможно, приводят к более частым выкидышам эмбрионов мужского пола.

Стресс во время зачатия может привести к рождению девочки, предполагают исследователи из Гранадского университета в Испании . Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Development Origins of Health and Disease.

Стресс в период зачатия и беременности обычно рассматривается как отрицательный фактор, и большинство исследований посвящены его влиянию на здоровье матери и ребенка. Известно, что стресс связан с более высоким риском преждевременных родов, послеродовой депрессии.

«Наша исследовательская группа в прошлых публикациях показала, как психологический стресс у матери вызывает большое количество психосоматических симптомов во время беременности, — отмечает психолог Мария Изабель Перальта-Рамирес, ведущий автор исследования. — Стресс может вызвать послеродовую депрессию, усложнять процесс родов, увеличивать время, необходимое для начала лактации, приводить к недостаточному развитию мозга младенца».

Однако последствия стресса во время зачатия и до него были изучены мало. Чтобы узнать об этом больше, авторы работы пригласили 108 беременных женщин. Ученые брали пробы их волос раз в несколько месяцев, начиная с девятой недели беременности и до родов. С помощью волос они отслеживали колебания в уровне кортизола — гормона стресса.

Исследователи обратили внимание, что у женщин с повышенным уровнем кортизола девочки рождались в два раза чаще.

Исследователи затрудняются даль этому явлению однозначное объяснение. Возможно, дело в особенностях работы стрессовой системы организма — стресс может повлиять на концентрацию половых гормонов. Но как именно это работает, пока неясно.

Известно, что тестостерон может влиять на формирование пола ребенка. И чем выше уровень стресса, тем больше у женщин вырабатывается тестостерона.

Кроме того, известно, что сперматозоиды, несущие Х-хромосому, определяющую женский пол, лучше пробираются через слизь в шейке матки при неблагоприятных условиях.

Также эмбрионам мужского пола требуется больше времени, чтобы завершить ранние стадии развития. Если женщина находится в стрессовых условиях или страдает депрессией, может произойти выкидыш. Эмбрионы женского пола оказываются более устойчивы к таким условиям.

Так или иначе, дизайн исследования не позволяет делать какие-либо выводы, и этот вопрос еще предстоит изучить глубже.

Ранее на связь стресса и пола ребенка обратили внимание и американские ученые. Исследователи наблюдали за 187 женщинами на протяжении их беременности и родов. Они анализировали несколько десятков факторов, связанных с психосоциальной сферой, физическими нагрузками и образом жизни.

Как оказалось, среди женщин, подвергающихся физическому стрессу, соотношение рожденных мальчиков и девочек составляет 4:9, психологическому — 2:3.

Демографы давно заметили, что во время войн, после масштабных терактов и других тяжелых событий, затрагивающих жизнь общества, девочек рождается больше. Новое исследование позволяет определить конкретные показатели рождаемости, отметили авторы.

В любом случае, переживаний во время беременности лучше избегать. Как выяснили исследователи из Королевского колледжа Лондона, он влияет на мозг ребенка, повышая риск развития тревожных расстройств.

Исследователи сопоставили данные об уровне стресса во время беременности у 251 матери недоношенных детей и результаты обследования самих детей с помощью МРТ. Стрессовые события варьировались от переезда в другое место или сдачи экзамена до смерти близкого человека или развода.

Оказалось, что у тех детей, чьи матери в период вынашивания ребенка подвергались большему стрессу, наблюдаются определенные изменения в белом веществе мозга.

Ранее эти же изменения были связаны с тревожными расстройствами, аутизмом, обсессивно-компульсивным расстройством и другими психическими и неврологическими заболеваниями у детей и взрослых.

Изменения наблюдались в основном в той части коры головного мозга, где миндалевидное тело соединяется с префронтальной корой. Эта часть связана с эмоциями, обучением и памятью.