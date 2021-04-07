Цукерберга уличили в использовании мессенджера-конкурента

Одним из тех, чей номер оказался в интернете, стал генеральный директор корпорации Facebook Марк Цукерберг. Об этом сообщил ИБ-исследователь Дэйв Уолкер, который разместил у себя в Twitter-аккаунте скриншот с форума, где указаны личные данные миллиардера.

Кроме того, в конце прошлого года стало известно, что WhatsApp обновляет свою политику приватности, из-за чего часть данных некоторых пользователей может передаваться на сервера головной корпорации. От этого нововведения не сможет отказаться ни один пользователь WhatsApp — с ним необходимо согласиться, чтобы продолжить использование мессенджера. После того как эта новость была крайне негативно воспринята как пользователями, так и индустрией, руководство сервиса решило отложить введение новых правил до 15 мая — до этого срока оно надеется уверить свою аудиторию в том, что ничего страшного в переменах нет и персональным данным ничего не угрожает.