У трети переболевших коронавирусом выявляется психическое расстройство

«Если бы я знала о ковид-психозе до прошлого воскресенья, я бы не спускала с него глаз. Это просто поглотило его разум. Он был в панике, у него была паранойя, ему было страшно. Что бы мы ни делали, ничего не помогало — он просто был не способен расслабиться. Мы бы смогли что-то сделать иначе, если бы мы только знали о том, что такое бывает».
«Сам по себе коронавирус вызывает воспаление тканей. При этом мы знаем, что многие расстройства психики связаны с воспалением тканей мозга. Так что вполне реалистично, что вызывающий воспаление вирус может провоцировать развитие подобных расстройств у части пациентов. Симптомы могут быть разными, вплоть до галлюцинаций или беспричинного страха. Случается ли такое часто? Нет. Но существует ли это? Безусловно».
— Не могу говорить с уверенностью о статистических данных, существуют ли такие, могу опираться только на свой клинический опыт: это действительно так. В первую очередь речь идет о нарушении когнитивных функций, то есть способности видеть, слышать, осознавать происходящее, быть в ассоциативном процессе и так далее.
— Да, препараты, используемые для лечения, довольно тяжелые и тоже обладают токсическим действием, они тоже играют свою роль. Единственное, что препараты могут быть выведены со временем, чего не скажешь о вирусе, потому что это внутриклеточная система, и поэтому с ним бороться тяжело. Чаще всего обращаются с тем, что людям очень трудно думать, концентрировать внимание, усваивать новый материал, то есть то, что называется когнитивными функциями.