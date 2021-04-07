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Исследование: у трети переболевших коронавирусом выявляется психическое расстройство

BFM.RU
2 часа назад
«Шестимесячные неврологические и психиатрические исходы у 236 тысяч переживших COVID-19» — под таким заголовком статья оксфордских ученых опубликована в журнале The Lancet Psychiatry. Исследователи пришли к выводу, что треть переболевших коронавирусом в течение шести месяцев после выздоровления узнают о психиатрическом или неврологическом диагнозе.
У трети переболевших коронавирусом выявляется психическое расстройство
Фото: BFM.RUBFM.RU
Наиболее часто это аффективные расстройства и тревожные расстройства — это коснулось 17% и 14% пациентов соответственно. Среди переживших тяжелую форму коронавируса у 7% впоследствии случился инсульт, а у 2% была выявлена деменция.
Трагическую историю о самоубийстве жителя США спустя несколько дней после возвращения из госпиталя телеканалу NBC Chicago рассказала его вдова Дженнифер Прайс.
«Если бы я знала о ковид-психозе до прошлого воскресенья, я бы не спускала с него глаз. Это просто поглотило его разум. Он был в панике, у него была паранойя, ему было страшно. Что бы мы ни делали, ничего не помогало — он просто был не способен расслабиться. Мы бы смогли что-то сделать иначе, если бы мы только знали о том, что такое бывает».
Оксфордские ученые указывают, что часть психических диагнозов среди переболевших может быть связана не с самим ковидом, а с вторичными факторами пандемии: стрессом, одиночеством, потерей работы. В статье говорится, что для интерпретации полученных данных потребуются дополнительные исследования.
Если коронавирус действительно провоцирует развитие подобных расстройств, каким может быть механизм этого влияния? Рассуждает вице-президент НКО Mental Health America Тереза Нгуен в эфире WBRC.
«Сам по себе коронавирус вызывает воспаление тканей. При этом мы знаем, что многие расстройства психики связаны с воспалением тканей мозга. Так что вполне реалистично, что вызывающий воспаление вирус может провоцировать развитие подобных расстройств у части пациентов. Симптомы могут быть разными, вплоть до галлюцинаций или беспричинного страха. Случается ли такое часто? Нет. Но существует ли это? Безусловно».
Оксфордское исследование было проведено в партнерстве с компанией TriNetX, предоставившей для этого данные по пациентам 62 медицинских организаций, в основном в США. Статистических данных по частоте выявления психических расстройств среди российских переболевших в открытом доступе нет. Но как минимум частные случаи специалистам прекрасно известны, говорит врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
— Не могу говорить с уверенностью о статистических данных, существуют ли такие, могу опираться только на свой клинический опыт: это действительно так. В первую очередь речь идет о нарушении когнитивных функций, то есть способности видеть, слышать, осознавать происходящее, быть в ассоциативном процессе и так далее.
— Лекарства, которые используются при лечении, особенно тяжелых форм, могут впоследствии вызывать такие расстройства?
— Да, препараты, используемые для лечения, довольно тяжелые и тоже обладают токсическим действием, они тоже играют свою роль. Единственное, что препараты могут быть выведены со временем, чего не скажешь о вирусе, потому что это внутриклеточная система, и поэтому с ним бороться тяжело. Чаще всего обращаются с тем, что людям очень трудно думать, концентрировать внимание, усваивать новый материал, то есть то, что называется когнитивными функциями.
В середине марта влияние COVID-19 на психическое здоровье стало главной темой онлайн-заседания научного совета РАН «Наука о жизни». Как рассказал в интервью «Интерфаксу» председатель совета и вице-президент РАН Владимир Чехонин, коронавирус часто сопровождается у пациентов «комплексом симптомов, которые принято классифицировать как психические заболевания»: это может быть тревожность, депрессия, бессонница и различные посттравматические расстройства. Академик особо подчеркнул, что само по себе длительное сидение дома не вызывает заболеваний, «заболевание возникает в процессе воздействия вируса».
Наука и техника,Владимир Чехонин,РАН,телеканал NBC,Интерфакс,Соединенные Штаты,
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