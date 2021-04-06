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Стала известна причина недавнего взрыва космического корабля SpaceX

RB.ru
1 час назад
Причиной взрыва одиннадцатого прототипа звездолета SpaceX на испытаниях 30 марта стала утечка метана. Об этом в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск.
Маск объяснил взрыв прототипа Starship утечкой метана
Фото: SpaceXSpaceX
«Случилась (относительно) небольшая утечка метана, которая привела к возгоранию второго двигателя и поджарила часть авионики [бортовой радиоэлектронной аппаратуры]. Это исправим до воскресенья», — написал Маск.
Напомним, что при последних летных испытаниях космического корабля Starship прототип SN11 взорвался во время посадки.
Корабль поднялся на планируемую высоту в 10 километров. Затем, отключив двигатели, звездолета стал снижаться. После повторного включения двигателей Starship должен был приземлиться. Но за минуту до этого произошел взрыв, и с борта корабля пропал видеосигнал.
Предыдущие 3 запуска прототипа также заканчивались взрывами корабля.
Запланировано, что Starship будет использоваться как многоразовый космический аппарат, способный взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс. Также у корабля SpaceX имеется вторая функция — запуск второй ступени, используемый для достижения орбитальной скорости при пуске с Земли.
В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship с носителем в беспилотном режиме уже в этом году.
Наука и техника,SpaceX,
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