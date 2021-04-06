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Илон Маск порекомендовал, «куда идти» Роскосмосу

BFM.RU
6 минут назад
Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал планы России создать ракету-носитель «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.
Маск порекомендовал, «куда идти» Роскосмосу
Фото: Alexander Becher/EPA/TASSAlexander Becher/EPA/TASS
«Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости», — написал он в Twitter.
«Амур» же, точнее ее первая ступень, пока что рассчитана всего на десять пусков. Все упирается в финансирование. Россия стремительно теряет долю коммерческих запусков. Поэтому почти вся надежда может быть только на бюджет, говорит научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев:
Иван Моисеев научный руководитель Института космической политики «С финансами тяжело. Дело в том, что у нас быстро сокращается число запусков, а ракет остается большой запас. Так что, по-моему, ничего не получится.
«Амур» — это бумажная разработка. Двигателя у нее нет, поэтому реализация будет не скоро. Нужно считать экономику. Если «Амур“, как «Ангару», будут делать 30 лет, то неперспективно. Если будут делать новые двигатели, то они будут дорогими. Надо испытывать. Сейчас больше всего запусков у SpaceX. В этому году соотношение по запускам в России и у Маска было 4:9. В прошлом году было соотношение 15:24 -15 в России и 24 у Маска. SpaceX — это маленькая фирма в восемь тысяч человек. У нас на космос работает 250 тысяч. Все дело в организации труда, в повышении его производительности. У нас нет заказов иностранных, только внутренний заказ. При таком подходе делать новые ракеты — а зачем?».
Завершение эскизного проектирования ракеты-носителя «Амур-СПГ» — первой российской многоразовой ракеты, которая должна работать на метане — изначально было заявлено на конец 2020 года. В этом феврале гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что срок сдвигается на третий квартал текущего года.
На днях исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко уточнил, что концепт ракеты будет представлен в сентябре.
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