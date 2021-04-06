Маск порекомендовал, «куда идти» Роскосмосу

«Амур» — это бумажная разработка. Двигателя у нее нет, поэтому реализация будет не скоро. Нужно считать экономику. Если «Амур“, как «Ангару», будут делать 30 лет, то неперспективно. Если будут делать новые двигатели, то они будут дорогими. Надо испытывать. Сейчас больше всего запусков у SpaceX. В этому году соотношение по запускам в России и у Маска было 4:9. В прошлом году было соотношение 15:24 -15 в России и 24 у Маска. SpaceX — это маленькая фирма в восемь тысяч человек. У нас на космос работает 250 тысяч. Все дело в организации труда, в повышении его производительности. У нас нет заказов иностранных, только внутренний заказ. При таком подходе делать новые ракеты — а зачем?».