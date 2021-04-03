В России создают космический буксир "БОРИС"

Эскизный проект орбитального буксира для применения в составе ракет сверхлёгкого класса создали специалисты Воронежского государственного технического университета. Он получил название БОРИС (буксир орбитального размещения искусственных спутников), рассказывает РИА Новости.

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Масса буксира составит 80 килограммов, он сможет нести на борту до 16 килограммов жидкого топлива. По мнению разработчиков, этого достаточно для доставки нескольких спутников на разные орбиты. Создатели полагают, что такой способ развоза спутников может оказаться конкурентным преимуществом по сравнению с ракетами без буксиров.