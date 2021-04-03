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В России создают космический буксир под названием БОРИС

News.ru
50 минут назад
Эскизный проект орбитального буксира для применения в составе ракет сверхлёгкого класса создали специалисты Воронежского государственного технического университета. Он получил название БОРИС (буксир орбитального размещения искусственных спутников), рассказывает РИА Новости.
В России создают космический буксир "БОРИС"
Фото:  Роскосмос Роскосмос
Масса буксира составит 80 килограммов, он сможет нести на борту до 16 килограммов жидкого топлива. По мнению разработчиков, этого достаточно для доставки нескольких спутников на разные орбиты. Создатели полагают, что такой способ развоза спутников может оказаться конкурентным преимуществом по сравнению с ракетами без буксиров.
Использование разгонных блоков, представляющих из себя аналоги буксиров, широко распространено в РФ. Так, блок «Фрегат», использующийся в составе ракеты «Союз», 22 марта развёз по разным орбитам 38 спутников, а 25 марта — ещё 36 аппаратов, об этом писал NEWS.ru.
Наука и техника,Наука,РИА Новости,Россия,
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