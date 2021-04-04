На МКС загерметизировано ещё три возможных места утечки воздуха

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) обнаружили ещё три возможных места утечки воздуха в российском модуле и загерметизировали их, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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«На этой неделе космонавты обнаружили ещё три возможных места утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» и по рекомендации наземных специалистов в пятницу и субботу наложили на них несколько слоёв герметика», — заявил источник.
По его данным, в ближайшее время запланирована проверка герметичности промежуточной камеры «Звезды», которая поможет понять, удалось ли устранить утечку воздуха.