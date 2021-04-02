Россия оштрафовала Twitter сразу по трём делам

Суд оштрафовал Twitter по третьему протоколу о неудалении противоправной информации на 2,4 млн рублей, общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей.

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Ранее стало известно о двух штрафах в отношении Twitter: на 3,2 млн рублей и на 3,3 млн рублей.

Компания признана виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению по закону.

10 марта ведомство начало замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств.