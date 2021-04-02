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Суд в Москве оштрафовал Twitter почти на 9 млн рублей по трём делам

RT на русском
23 минуты назад
Суд оштрафовал Twitter по третьему протоколу о неудалении противоправной информации на 2,4 млн рублей, общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей.
Россия оштрафовала Twitter сразу по трём делам
Фото: ReutersReuters
Ранее стало известно о двух штрафах в отношении Twitter: на 3,2 млн рублей и на 3,3 млн рублей.
Компания признана виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению по закону.
10 марта ведомство начало замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств.
Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.
Наука и техника,Москва,
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