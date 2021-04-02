Google добавил в Google Maps навигацию внутри помещений

Сервис «Карты» в Google получил масштабное обновление, вместе с которым пользователи обрели доступ к новым функциям. Так, компания добавила возможность навигации внутри некоторых помещений, например, аэропортов, торговых центров и ж/д-станций, а также актуальные данные о погоде и загрязнении воздуха на пути. Кроме того, пользователю на выбор наряду со стандартными маршрутами теперь будут предлагаться и наиболее экологичные. Подробности об изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Газета.ru Газета.ru

В Google Maps появится возможность построения маршрутов внутри помещений при помощи технологии дополненной реальности (AR), об этом говорится в официальном блоге Google.

Речь идет о функции Live View, которая позволяет строить маршруты в дополненной реальности для облегчения ориентирования на местности. Пользователь наводит камеру своего телефона на здание и получает информацию о том, как далеко оно находится и что собой представляет. Если речь идет о следовании маршруту, то на экране гаджета будут появляться специальные стрелки, возникающие на поворотах и переходах. Впервые о Live View стало известно еще в 2019 году.

Теперь же «Живые карты» будут доступны не только на улице, но и в некоторых помещениях.

В частности, нововведение затронет аэропорты, вокзалы и крупные торговые центры, в которых иногда бывает сложно ориентироваться.

Google Maps подскажет, где находится ближайший лифт или эскалатор, туалет или банкомат — в зависимости от точки назначения. Пользователям будет дана информация о том, на каком этаже находится их цель, и как туда быстрее всего добраться. AR-стрелочки будут указывать путь на экране смартфона — точно так же, как вне помещения.

Как сообщили в Google, функция Live View уже доступна в ряде торговых центров в Чикаго, Лонг-Айленде, Лос-Анджелесе, Ньюарке, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле. В ближайшие месяцы она начнет работать в некоторых аэропортах, ж/д-станциях и моллах в Токио и Цюрихе. В будущем география ее применения будет расширена.

Другим нововведением станет отдельный слой с погодой, на котором пользователь сможет увидеть текущую температуру, прогноз на ближайшие часы и погодные условия в том районе, куда он собирается отправиться.

Кроме того, в «Картах» появятся сведения о загрязнении воздуха.

Эти функции будут доступны как для iOS, так и для Android для пользователей из разных странах — сначала они запустятся в Австралии, Индии и США, а затем распространятся и на другие государства.

Также Google-карты будут предлагать пользователю маршруты, которые посчитает наиболее «экологичными» — на них будут учитываться уклоны дороги и пробки. Сервис даст возможность выбрать между обычным и эко-френдли-маршрутом при условии, что ожидаемое время прибытия не будет критически отличаться. Кроме того, пользователь может отключить эту функцию в настройках приложения — тогда система автоматически будет предлагать только самый быстрый маршрут.