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Источники космического излучения обнаружили и внутри Млечного Пути

ТАСС
49 минут назад
Расположенная в Тибете обсерватория ASy зафиксировала в атмосфере Земли мощные вспышки гамма-излучения. Предположительно, их источником были космические лучи, возникшие внутри Млечного Пути. Это говорит о существовании источников подобных частиц не только за пределами нашей Галактики, но и внутри нее, пишет пресс-служба Китайской академии наук.
Источники космического излучения обнаружили внутри Млечного Пути
Фото: NASANASA
"Эти вспышки не были порождены известными точечными источниками гамма-излучения в Млечном Пути. Это говорит о том, что в нашей Галактике существует множество объектов, которые могут разгонять заряженные частицы до энергий в несколько петаэлектронвольт", – уточняет пресс-служба.
Космическим излучением называют различные типы элементарных частиц и тяжелые ионы, которых разгоняют до околосветовых скоростей различные природные ускорители частиц. Эти заряженные частицы опасны для здоровья космонавтов и работы спутников на орбите. Их природа пока остается загадкой для исследователей.
В частности, ученые пока не могут точно сказать, где и из каких источников возникает космическое излучение. Часть астрономов предполагает, что они возникают в пределах Млечного Пути внутри горячих остатков взорвавшихся звезд, а другие считают, что их источником служат ядра и облака газа в далеких галактиках. За последние годы ученые нашли несколько подтверждений второй теории, однако возможности возникновения заряженных частиц и в нашей Галактике это не исключает.
Наука и техника,РАН,
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