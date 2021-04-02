Источники космического излучения обнаружили внутри Млечного Пути

Космическим излучением называют различные типы элементарных частиц и тяжелые ионы, которых разгоняют до околосветовых скоростей различные природные ускорители частиц. Эти заряженные частицы опасны для здоровья космонавтов и работы спутников на орбите. Их природа пока остается загадкой для исследователей.

В частности, ученые пока не могут точно сказать, где и из каких источников возникает космическое излучение. Часть астрономов предполагает, что они возникают в пределах Млечного Пути внутри горячих остатков взорвавшихся звезд, а другие считают, что их источником служат ядра и облака газа в далеких галактиках. За последние годы ученые нашли несколько подтверждений второй теории, однако возможности возникновения заряженных частиц и в нашей Галактике это не исключает.