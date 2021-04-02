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В РФ научились обновлять вакцину при мутации COVID-19 за два дня

News.ruиещё 13
1 час назад
Технологию, позволяющую в течение двух дней обновлять вакцину от коронавируса, если тот будет мутировать, разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
В РФ обновили вакцину против мутаций COVID-19 за два дня
Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.comU.S. Secretary of Defense/flickr.com
По словам Гинцбурга, в настоящее время в центре разрабатывается две технологии.
Одна из них разработана, это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка с измененной первичной структурой буквально в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет её использовать в качестве вакцинного препарата, готова, — сказал он.
По словам Гинцбурга, с появлением новой технологии встаёт вопрос регуляторики, а именно: нужно ли будет проводить все фазы испытания новой вакцины или нет. По словам специалиста, в мире имеются примеры, когда давалось разрешение на проверку препарата на ограниченной выборке из сотни человек.
Эксперт пояснил, что если новый препарат покажет такие же хорошие результаты, как и более ранний, его можно немедленно запускать в массовое производство.
Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас, — пояснил Гинцбург.
Ранее эпидемиолог озвучила пессимистический сценарий пандемии. При нём пандемия коронавируса может затянуться ещё на год. Согласно оптимистичным прогнозам, всё закончится уже через шесть месяцев. Об этом писал NEWS.ru.
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