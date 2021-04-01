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Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram рекламу с вакансиями наркокурьеров

ТАССиещё 3
28 минут назад
Роскомнадзор потребовал от компании Facebook Inc удалить рекламные сообщения с вакансиями наркокурьеров, размещенные в социальной сети Instagram. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
От Instagram потребовали удалить рекламу вакансий наркокурьеров
Фото: ReutersReuters
"В целях защиты российских граждан от зловредного контента Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети Instagram рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров", - указали в пресс-службе.
По данным ведомства, реклама содержит контент, мотивирующий пользователей на участие в деятельности, которая запрещена в России.
Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook провести проверку и привести механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ.
Неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трех до восьми млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Наука и техника,Роскомнадзор,
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