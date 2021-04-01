В Антарктиде найдены следы взрыва крупного астероида

Огромный астероид взорвался над Антарктидой сотни тысяч лет назад. Во льдах континента от этого катаклизма остались расплавленные частицы, которые обнаружили ученые.

Фото: Mark A. Garlick/University of Kent Mark A. Garlick/University of Kent

Сотни тысяч лет назад над Антарктидой произошел мощный взрыв, вызванный прилетом среднего по размерам астероида. И сегодня, спустя долгое время, ученые смогли найти вещественные доказательства этого мощного катаклизма.

Обнаружены они в горах Сер-Рондане в Земле королевы Мод на восточной части континента, к югу от Африки. Давно известно, что Антарктида является раем для искателей метеоритов благодаря вечным снегам. отсутствию растительности и холодному сухому климату, в котором обломки могут лежать нетронутыми тысячелетиями.

«Это была моя первая антарктическая экспедиция и мы нашли это идеальное с точки зрения поиска образцов место в горах Сер-Рондане» , — рассказал геолог Маттиас ван Гиннекен, автор исследования, опубликованного в журнале Science Advances.

После сбора необычных образцов он исследовал их при помощи электронного микроскопа. «К моему удивлению, эти странно выглядящие частицы не были похожи на земные, и не выглядели, как микрометеориты», — пояснил ученый.

В отличие от микрометеоритов, которые напоминают пылинки, примерно половина частиц выглядела, как маленькие камешки, слипшиеся вместе — сферулы. На поверхности некоторых были небольшие чужеродные вкрапления, на некоторых – похожие на снежинки отметки.

Химический анализ крупиц показал, что они сформировались сотни тысяч лет назад в результате мощного взрыва в нижних слоях атмосферы – так происходит обычно, когда тяжелый болид испаряется перед ударом о Землю.

Чтобы понять природу происхождения найденных частиц, команде исследователей помимо химического анализа пришлось изучить множество сообщений о подобных находках, и смоделировать удар метеорита, породившего их.

Каждая частица имеет размер 100-300 микрон, и в основном состоит из оливина и железистой шпинели, которые образуют похожие на снежинки узоры на поверхности. Эти минералы скреплены небольшим количеством стекла. В целом, состав частиц напоминает состав метеоритов из так называемых CI-хондритов, что подтверждает принадлежность вещества к астероиду.

Кроме того, внеземное происхождение вещества подтверждается высоким содержанием никеля – элемента, не сильно распространенного в земной коре.

Поняв, что частицы имеют внеземное происхождение, ученые захотели разобраться, как именно они образовались. Для этого они изучили содержание в них изотопов кислорода. По сравнению с другими хондритами, вещество частиц оказалось весьма богато кислородом. Это указало на то, что сформировались они не просто в земной атмосфере, а близко к поверхности.

При этом в частицах низкое содержание тяжелых изотопов кислорода, почти полностью отсутствует изотоп 18O. Такая картина соответствует распределению изотопов кислорода в антарктическом льду, в котором также отсутствует данный изотоп.

На основе этого ученые пришли к выводу, что частицы в момент своего образования контактировали и перемешивались со льдом.

Сравнив частицы с найденными ранее в других районах Антарктиды находками, ученые пришли к выводу, что взрыв астероида произошел 430 тыс. лет назад.

Изучив размеры, форму и плотность выпавших частиц, ученые смогли грубо оценить размер родительского тела, пояснил Гиннекен. То, что многие частицы упали спекшимися, говорит о том, что облако горячего газа, где они формировались, было большим и очень плотным. Это позволяло кусочкам минералов слипаться друг с другом по пути к поверхности. Ученые считают, что размер астероида составлял 100-150 метров в поперечнике.

«Получается, что такой астероид не достиг поверхности, а должен был испариться в облако перегретого метеоритного газа», — пояснил автор работы. После этого облако газа продолжило полет к Земле со скоростью самого астероида – несколько километров в секунду.

«Мы уже знали, что такие события случаются, нам просто требовалось тело побольше, чтобы дать облаку достичь поверхности (но не настолько крупное, чтобы образовался кратер)», — пояснила National Geographic Наталья Артемьева из Института динамики геосфер Российской академии наук , соавтор исследования.

«Это очень плотное, раскаленное облако, которое, достигая поверхности, становится очень разрушительным. Оно может уничтожить большой город за считанные секунды, и устроить значительные разрушения на площади в сотни километров», — добавил Гиннекен.

Ученые считают, что взрывы астероидов в атмосфере происходят гораздо чаще, чем удары метеоритов, образующих крупные кратеры. Такие взрывы происходили в 2013 году при падении Челябинского метеорита, в 1908-м – при падении Тунгусского.

По оценкам ученых, события такого масштаба происходят раз в 100-10000 лет.