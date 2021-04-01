6,5 млрд рублей потерял Роскосмос из-за пандемии

Роскосмос в настоящий момент проходит аудит, чистая прибыль за 2020 год составляет порядка 12 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью телеканалу "Россия-24"

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"На сегодняшний день мы проходим аудит нашей отчетности. Могу уже сейчас сказать, что чистая прибыль самой госкорпорации "Роскосмос" составит порядка 12 млрд рублей, то есть порядок прошлого года", - сказал Овчинников.

Овчинников отметил, что по консолидированной отчетности показатели, "мягко говоря, немного хуже". "Мы будем на уровне 300 млн рублей. Это связано с тем, что мы по-прежнему несем достаточно серьезное бремя в виде кредитной нагрузки отрасли, которая растворяет нашу чистую прибыль практически до нуля", - пояснил он.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину , что госкорпорация в прошлом году полностью выполнила гособоронзаказ, а выручка по программам диверсификации увеличилась почти вдвое. В 2019 году чистая прибыль Роскосмоса составила 12,5 млрд рублей.

В госкорпорации сообщили, что потери Роскосмоса из-за пандемии составили 6-6,5 млрд рублей.

"Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 млрд рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли", - сказал первый замгендиректора.

По словам Овчинникова, это связано с оплатой нерабочих дней и проведением профилактических мер по борьбе с пандемией.

Сокращение численности работников

Численность сотрудников российских предприятий космической отрасли за два года сокращена на 10 тыс. человек, отметили в Роскосмосе.

По словам Овчинников, такая цифра является достаточно большой, поскольку в условиях пандемии все вопросы с сокращениями были поставлены на паузу. Сокращения проходили в рамках реформы отрасли. "Мы ставим перед собой цели по повышению экономической эффективности предприятий отрасли и самой госкорпорации", - подчеркнул он.

Овчинников отметил, что в рамках реформы также особое внимание уделяется снижению накладных расходов и созданию тематических холдингов.

Долги Центра им. Хруничева

"На сегодняшний день, к сожалению, есть ряд предприятий в неудовлетворительном финансовом положении. Например, три года назад объем финансовых проблем центра Хруничева составлял порядка 124 млрд рублей. Благодаря вниманию и поддержке правительства РФ совместными усилиями госкорпорации и правительства нам удалось снизить объем финансовых проблем центра Хруничева до 24 млрд рублей", - сказал Овчинников.

Он отметил, что Роскосмос вложил около 30 млрд рублей собственных средств.

Ранее сообщалось, что Центр им. М. В. Хруничева выполнил большинство требований Счетной палаты по устранению нарушений использования субсидий.

Центр имени М. В. Хруничева, согласно отчетности, нес убытки с 2007 года. О финансовых проблемах предприятие объявило в конце 2013 года. Летом 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что долги центра превышают 100 млрд рублей. В августе 2018 года вопрос его финансового оздоровления обсуждался во время встречи Рогозина с президентом России Владимиром Путиным. После этого стало известно, что госкорпорация работает над планом реструктуризации кредитной задолженности центра и вопросом использования земель предприятия. В феврале 2019 года Рогозин доложил Путину, что долговая нагрузка на предприятие уменьшена на 30 млрд рублей за полгода.

В октябре 2019 года глава Роскосмоса сообщал, что за счет реализации проекта строительства Национального космического центра планируется получение дополнительно 44 млрд рублей, которые будут вложены в программу финансового оздоровления предприятия. По итогам 2019 года Центр им. М. В. Хруничева вышел на чистую прибыль впервые с 2016 года. Она составила 7,53 млрд рублей. Центр с 2018 года снизил долговую нагрузку на 70 млрд рублей, к 2023 году предприятие полностью погасит задолженность.

Ограничение доступа к технологиям

Дополнительные издержки терпят предприятия космической отрасли из-за ограничений доступа к критически важным технологиям, продолжил первый заместитель гендиректора по экономике и финансам.

"Санкции влияют, но не прямо, а опосредованно - через дисциплину исполнения государственных контрактов, потому что когда нас ограничивают в доступе к критически важным технологиям и комплектующим, а также ЭКБ [электронно-компонентная база], мы не можем в срок выполнить наши обязательства перед госзаказчиками и наши предприятия несут дополнительные издержки из-за того, что контракт выполняется, например, не три года, а пять лет", - сказал Овчинников.