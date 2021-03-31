Минцифры выступило против установки неудаляемых приложений

"Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. И мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений", - добавил он.

В декабре в РФ был принят закон, по которому с 1 апреля будет запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в начале января правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.