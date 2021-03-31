Минцифры выступило против установки неудаляемых приложений

Минцифры РФ
не поддержало практику установки на смартфоны неудаляемых приложений, которые загружаются на устройства в рамках реализации требований о предустановке российского программного обеспечения (ПО), заявил замглавы Минцифры Максим Паршин
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"Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары (смартфоны, планшеты, компьютеры) направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться - отечественными, иностранным или всеми сразу", - сказал Паршин, слова которого приводит пресс-служба министерства.
"Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. И мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений", - добавил он.
В декабре в РФ был принят закон, по которому с 1 апреля будет запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в начале января правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что компания Samsung, ссылаясь на новые требования российского законодательства, в ходе обновления систем смартфонов начала устанавливать на устройства отечественные приложения. При этом пользователи жаловались, что данные приложения нельзя удалить.