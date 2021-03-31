Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали аккумулятор, который может заряжаться в десять раз быстрее литийионного, сообщается на сайте вуза.

Он также безопасен с точки зрения вероятности возгорания, а его утилизация наносит минимальный вред окружающей среде, уточнили разработчики.

"Ученые СПбГУ синтезировали полимер на основе комплекса никель-сален (NiSalen). Молекулы этого полимера выступают в качестве молекулярной проволоки, на которую прикреплены энергоемкие нитроксильные фрагменты. Такая молекулярная архитектура материала позволяет добиться одновременно высоких мощностных, емкостных и низкотемпературных характеристик", – отмечается в материале.

В вузе рассказали, что современный мир зависим от литийионных аккумуляторов, которые имеют большое количество недостатков, среди которых возможное возгорание, потеря емкости на холоде, угроза экологии при утилизации. Это послужило толчком для поиска более экологичной и безопасной альтернативы.

"Аккумулятор, созданный с использованием нашего материала, будет заряжаться за считаные секунды – примерно в десять раз быстрее, чем литийионный. Мы уже выяснили это в результате экспериментов. Однако на данном этапе он отстает от них на 30–40 % по емкости. Сейчас мы работаем над увеличением этого показателя при сохранении скорости заряда – разряда", – рассказал профессор кафедры электрохимии СПбГУ Олег Левин.

В вузе сообщили, что в настоящее время ученые оформляют патент на изобретение. Его правообладателем станет Санкт-Петербургский государственный университет.