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Apple замедлит производство новых iPhone из-за проблем с комплектующими

Ferra.ru
2 часа назад
Линейка iPhone 12 оказалась настолько успешной, что в какой-то момент помогла Apple стать крупнейшим производителем смартфонов, подвинув на второе место Samsung. Но, судя по всему, везение длилось недолго — компания будет вынуждена замедлить производство новых iPhone из-за проблем с комплектующими.
Apple замедлит производство новых iPhone из-за ряда проблем
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Стоит отметить, что речь идёт о инициативе Foxconn — завода, собирающего устройства яблочной компании. Как пишет Gizmochina, проблемы с чипами, о которых уже говорили главы Xiaomi и прочих ИТ-гигантов, теперь коснулись и Apple.
Что интересно, в Foxconn не стали называть имя купертиновцев, когда говорили о проблемах с комплектующими. При этом учитывая, что именно создатели iPhone и iPad являются их главными и крупнейшими клиентами, не так сложно выстроить логическую цепочку.
Наука и техника,Apple,
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