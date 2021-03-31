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В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных

ТАССиещё 16
55 минут назад
Первая в мире вакцина против коронавируса нового типа для животных, разработанная учеными Россельхознадзора, зарегистрирована в России. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков.
В России создали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных
Фото: ТАССТАСС
"Вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная "Карнивак-Ков", разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных", - сказал он.
По его словам, уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных.
Он добавил, что в клинических испытаниях вакцины, стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.
"Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", - заверил он.
Савенков также отметил, что ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. "На сегодняшний день этот показатель составляет не менее 6 месяцев", - сказал он.
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