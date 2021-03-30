Астрономы изучили "первозданное" вещество кометы Борисова

Межзвездная комета Борисова — более древняя, чем любая комета Солнечной системы, сообщает исследование, опубликованное в Nature Communications. В отдельной статье в журнале Nature Astronomy ученые доказали, что по своему составу и размеру пыль, окружающая комету Борисова, также отличается от вещества комет Солнечной системы, что подтверждает ее межзвездное происхождение.

Фото: ESO/O. Hainaut ESO/O. Hainaut

Комета 2I/Borisov — второе после астероида Оумуамуа космическое тело, прилетевшее в Солнечную систему из межзвездной среды. Первоначально астрономы заявляли о том, что ее состав в целом идентичен кометам Солнечной системы, но более детальные наблюдения, выполненные на комплексе радиотелескопов ALMA, расположенном в чилийской пустыне Атакама, и Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории (VLT ESO) показали, что это не так.

Авторы первого исследования во главе со Стефано Баньюло (Stefano Bagnulo) из обсерватории и планетария Арма в Северной Ирландии измерили поляризацию света, рассеянного пылинками комы кометы Борисова, и обнаружили, что ее значение выше, чем у типичных комет Солнечной системы. Единственный объект с подобными поляриметрическими свойствами — комета C/1995 O1 (Хейла-Боппа).

Однако, в отличие от кометы Хейла-Боппа, поляризованный свет от комы кометы Борисова однороден, что позволяет предположить, что это более чистый объект, который, возможно, никогда не приближался к Солнцу или какой-либо другой звезде. Ученые считают, что 2I/Borisov представляет собой первую действительно нетронутую комету с "первозданным" веществом, которую удалось наблюдать.

До этого самой чистой считали комету Хейла-Боппа, которая до своего обнаружения в 1995 году проходила мимо Солнца только один раз, и поэтому ее вещество, практически не пострадавшее от солнечного ветра и радиации, рассматривали как реликтовый фрагмент газово-пылевого облака, из которого 4,5 миллиардов лет назад образовались все тела Солнечной системы.

То, что поляриметрические параметры кометы Борисова очень близки к комете Хейла-Боппа, по мнению авторов, говорит о том, что условия в ранней Солнечной системе и среде, в которой возникла 2I/Borisov, не сильно различались.

"Важный результат — что 2I/Borisov не похожа ни на одну другую комету, кроме кометы Хейла-Боппа, — приводятся в пресс-релизе ESO слова одного из авторов исследования Альберто Челлино (Alberto Cellino) из Туринской астрофизической обсерватории, входящей в Национальный институт астрофизики (INAF) Италии. — Тот факт, что две кометы удивительно похожи, предполагает, что условия, в которых они возникли, также были похожи".

Во второй статье Бинь Ян (Bin Yang) из Европейской южной обсерватории и его коллеги сообщают, что пыль в коме кометы Борисова состоит из мелкой компактной "гальки" радиусом около или чуть более одного миллиметра, в отличие от рыхлых агрегатов пылевой комы комет Солнечной системы. Ученые предполагают, эта компактная пыль возникла в результате столкновений частиц вещества в коллапсирующем пылевом облаке, в котором сформировалась комета Борисова.

Авторы также обнаружили, что относительные количества окиси углерода и воды в комете резко меняются по мере ее приближения к Солнцу. Это указывает на разнородность ее состава.