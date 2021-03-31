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Российскую ракету «Союз» украсят портретом Гагарина накануне годовщины его полёта

Ferra.ruиещё 3
1 час назад
В сети появилась информация о свежей инициативе. Так, источники в ракетно-космической отрасли заявили, что ракету-носитель «Союз-2.1а» украсят портретом Юрия Гагарина. Случится это накануне годовщины его полёта.
Ракету «Союз» украсят портретом Гагарина
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Ракета получит наклейку с профилем первого космонавта. Вместе с ним на аппарат нанесут и автограф Гагарина вместе со звездой и памятной надписью, передаёт ТАСС. Это будет тот самый «Союз», который отправится на орбиту накануне празднования первого полёта человека в космос.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что один из пилотируемых космических кораблей серии «Союз» будет назван в честь Юрия Гагарина. Также совсем недавно стало известно, что Роскосмос намерен запустить три корабля линейки «Союз МС» в текущем году.
Наука и техника,Юрий Гагарин,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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