Древние жители Чили транспортировали попугаев через горы

Индейцы доколумбового периода перевозили попугаев на большие расстояния, выяснили ученые. Останки птиц были найдены в оазисах пустыни Атакама, которая не является их привычной средой обитания. Попугаи демонстрировали высокую живучесть, но были нужны людям лишь ради перьев, из которых индейцы делали головные уборы.

Фото: EFE/Calogero Santoro (Universidad de Tarapaca) y Jose Capriles (Universidad Estatal de Pensilvania) EFE/Calogero Santoro (Universidad de Tarapaca) y Jose Capriles (Universidad Estatal de Pensilvania)

Древние жители территории современной Чили перевозили экзотических птиц за сотни километров от привычных мест обитания. После кончины пернатых мумифицировали. Это выяснила международная группа ученых. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что мумии попугаев, а также перья в кожаных ящиках были обнаружены при археологических раскопках в пустыне Атакама, которая не является естественной средой обитания этих птиц.

Многие попугаи были мумифицированы после смерти – одни с открытым клювом и высунутым языком, другие – с разведенными в стороны крыльями, будто бы в полете.

«Это трудно объяснить», — цитирует CNN соавтора исследования Хосе Каприлеса из Университета штата Пенсильвания. При этом допускается, что данная практика могла быть частью ритуала, связанного с умением попугаев имитировать человеческую речь.

Чтобы изучить останки попугаев, найденные в этом регионе, исследователи в течение трех лет посещали музеи на севере Чили.

В общей сложности были изучены 27 полных или частичных скелетов красного ары и амазона из пяти оазисов Атакамы.

Ученые использовали зооархеологический анализ, провели реконструкцию питания по данным изотопного анализа, радиоуглеродное датирование и тест ДНК. В итоге удалось определить, что попугаев доставили в оазисы Атакамы с берегов Амазонки (расстояние примерно 480 км) между 1100 и 1450 годом н. э.

По словам Каприлеса, в то время в регионе была весьма развита торговля, а через Анды регулярно курсировали караваны лам.

«Просто поразителен тот факт, что живые птицы пересекли горный хребет высотой более 3000 метров над уровнем моря, — констатировал исследователь. – Требовалось транспортировать попугаев через обширные степи, в труднопроходимую местность Атакамы, в холодную погоду. И их нужно было сохранить живыми».

Каприлес подчеркнул, что ламы – не самые выносливы животные, а потому факт успешной массовой перевозки попугаев через Анды и пустыню к оазису удивителен вдвойне.

До испанской колонизации на севере современной Чили проживали народы кечуа и аймара. Считается, что в культурном отношении кечуа стояли выше, чем ацтеки и майя в Мексике, и к моменту «открытия» Южной Америки вступили в бронзовый век. В свою очередь, аймара почти одновременно с вторжением на континент испанцев были покорены инками.

В Атакаме попугаев с Амазонки держали в качестве домашних животных. Питались они той же пищей, что и их хозяева. Однако жизнь большинства птиц не была счастливой — для создания головных уборов индейцы выщипывали у них перья, как только те отрастали. Собственно, это и была основная причина содержания попугаев. Кроме того, птицам обрезали когти и клювы. Тем не менее, даже после таких увечий они достаточно долго жили в неволе.

Остается еще много вопросов о птицах и способах их использования коренными народами, подчеркнул Каприлес.

Он дал понять, что группа ученых планирует продолжать свои исследования.

В 2020 году ученые узнали, что древние римляне в период владения Египтом массово завозили обезьян из Индии. Жители порта Береника на Красном море пытались держать макак-резусов в качестве домашних питомцев, заботились о них и оберегали от опасностей. Однако обезьяны не могли адаптироваться к новым условиям, страдали от отсутствия свежих фруктов и рано умирали.

«Когда 2000 лет назад Египет был аннексирован Римской империей, богатые римляне, проживавшие в Беренике, дальнем форпосте, в I и II веках нашей эры, хотели проводить время в компании разных животных. Среди них были обезьяны», — заметила сотрудник Института археологии и этнологии Польской академии наук в Познани Марта Осипинска.

Хозяева хоронили своих животных как младенцев.