Интернет-художники запустили новый тренд в Twitter

В тренды Twitter вышел новый хештег #ArtistOnTwitter (Художник в Twitter). Сегодня, 29 марта, он был использован в 16 тыс. публикаций.

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Художники (профессионалы и любители) делятся своими лучшими работами с подписчиками в социальной сети. Среди публикаций встречаются карандашные наброски, скетчи, диджитал-рисунки, а также видеозаписи с процессом создания работ.