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Интернет-художники запустили новый тренд в Twitter

ИА Regnum
2 часа назад
В тренды Twitter вышел новый хештег #ArtistOnTwitter (Художник в Twitter). Сегодня, 29 марта, он был использован в 16 тыс. публикаций.
Интернет-художники запустили новый тренд в Twitter
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Художники (профессионалы и любители) делятся своими лучшими работами с подписчиками в социальной сети. Среди публикаций встречаются карандашные наброски, скетчи, диджитал-рисунки, а также видеозаписи с процессом создания работ.
Добавим, что пользователи соцсети Twitter периодически запускают различные творческие акции с соответствующими тематике хештегами. Например, #wordcount — этот тег используют авторы текстов, которые хотят поделиться текущим прогрессом в любом проекте.
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