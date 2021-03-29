В России выпустили iPhone 12 в стиле Mortal Kombat

Для тех, у кого есть лишние несколько сотен тысяч рублей

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Известный российский бренд Caviar, создающий люксовые версии смартфонов, выпустил коллекцию iPhone 12 в стиле Mortal Kombat. Это, как обычно, вышло дорого.

В коллекцию вошли три модели. Все они сделаны на основе iPhone 12 Pro. Первая модель посвящена персонажу Скорпиону, вторая — Шан Цзуну, а третья — Шао Кану.

Ferra.ru

Корпуса смартфонов выполнены из титана с золотистым или чёрным PVD-покрытием, а также из композитных износостойких материалов. В версии iPhone 12 Pro Shang Tsung используются четыре изумруда.