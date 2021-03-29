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В России выпустили iPhone 12 в стиле Mortal Kombat

Ferra.ru
59 минут назад
Для тех, у кого есть лишние несколько сотен тысяч рублей
В России выпустили iPhone 12 в стиле Mortal Kombat
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Известный российский бренд Caviar, создающий люксовые версии смартфонов, выпустил коллекцию iPhone 12 в стиле Mortal Kombat. Это, как обычно, вышло дорого.
В коллекцию вошли три модели. Все они сделаны на основе iPhone 12 Pro. Первая модель посвящена персонажу Скорпиону, вторая — Шан Цзуну, а третья — Шао Кану.
Ferra.ru
Корпуса смартфонов выполнены из титана с золотистым или чёрным PVD-покрытием, а также из композитных износостойких материалов. В версии iPhone 12 Pro Shang Tsung используются четыре изумруда.
Каждая из моделей представлена в лимитированной серии — 99 экземпляров. Цены на них вы можете увидеть на скриншоте выше. Самый дорогой смартфон в линейке посвящён Шао Кану.
Наука и техника,Ferra.ru,Россия,
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