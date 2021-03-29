Apple и Google ежеминутно следят за пользователями

Согласно новому научному исследованию , проведённому профессором Дугом Лейтом из Дублинского Тринити-колледжа (Trinity Connect Center), Android-смартфоны и iPhone обмениваются данными с Google Apple соответственно в среднем каждые четыре с половиной минуты. При этом данные передаются независимо от того, активно используется устройство или находится в режиме ожидания.

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Несмотря на то, что смартфоны Google передают больше данных, чем гаджеты Apple, обе компании следуют почти одинаковой практике обмена данными. В ходе тестирования было обнаружено, что неактивный Google Pixel отправляет 1 МБ данных каждые 12 часов, тогда как iPhone за это же время передаёт 52 КБ. Данные, которые отправляются компании, касаются серийного номера оборудования, MAC-адреса WiFi, IMEI, номера телефона, а также данных SIM-карты.

Утверждается, что данные собираются не только с активного смартфона, но и с мобильных устройств поблизости. MAC-адрес идентифицирует устройство в сети Wi-Fi и поэтому, однозначно идентифицирует домашний маршрутизатор, точку доступа в кафе или офисную сеть.

Таким образом Apple и Google потенциально могут отслеживать, когда и где находятся пользователи, с кем общаются, какие просматривают веб-страницы и что покупают. Кроме того, профессор Лейт добавил, что у пользователей нет возможности отказаться от сбора данных.