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Ученые заметили новую звезду

Мир24иещё 1
43 минуты назад
Исследователь Мичиганского университета Кирилл Соколовский рассказал, что астрономы обнаружили новую звезду в созвездии Стрельца. Ее можно увидеть даже в маленький любительский телескоп, сообщает Ura.ru.
Ученые заметили новую звезду
Фото: NASA NASA
Новую звезду обнаружила американская автоматизированная система ASAS-SN 25 марта. Примерно в это же время на нее обратил внимание и японский астроном-любитель Хидэо Нишимура.
«Наблюдения подтвердили, что это „классическая новая“ – термоядерный взрыв на белом карлике в двойной звездной системе», – рассказал Соколовский.
Звезда получила имя ASASSN-21eh, а ее блеск близок к десятой звездной величине. По словам Соколовского, в течение года регистрируется около десяти подобных событий.
Официально возникновение звезды подтвердили 27 марта: сообщение об этом опубликовало на своем сайте Центральное бюро астрономических телеграмм (CBAT). По данным бюро, объект является классической новой звездой класса Fe II на ранней стадии вспышки.
Ранее китайский астрофизик открыл новую звезду-рекордсмена с экстремально большой скоростью вращения в 540 км/c. Она движется на 100 км/c быстрее, чем ее предшественник – звезда HD 191423,
Наука и техника,Кирилл Соколовский,РИА Ura.ru,
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