Ученые заметили новую звезду

Исследователь Мичиганского университета Кирилл Соколовский рассказал, что астрономы обнаружили новую звезду в созвездии Стрельца. Ее можно увидеть даже в маленький любительский телескоп, сообщает Ura.ru

Фото: NASA NASA

Новую звезду обнаружила американская автоматизированная система ASAS-SN 25 марта. Примерно в это же время на нее обратил внимание и японский астроном-любитель Хидэо Нишимура.

«Наблюдения подтвердили, что это „классическая новая“ – термоядерный взрыв на белом карлике в двойной звездной системе», – рассказал Соколовский.

Звезда получила имя ASASSN-21eh, а ее блеск близок к десятой звездной величине. По словам Соколовского, в течение года регистрируется около десяти подобных событий.

Официально возникновение звезды подтвердили 27 марта: сообщение об этом опубликовало на своем сайте Центральное бюро астрономических телеграмм (CBAT). По данным бюро, объект является классической новой звездой класса Fe II на ранней стадии вспышки.