Кошки оказались способны различать голоса хозяев. При этом выяснилось, что они не не считают нужным отвечать. Об исследовании ученых из Университета Токио пишет The Mirror.

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Эксперты провели эксперимент над 20 кошками, дав им послушать запись голоса хозяина и трех незнакомцев, чтобы понять, как животные отреагируют. Кошки проявляли наибольшую активность, слыша тембр хозяев. При этом подтвердились и гипотезы, согласно которым эти питомцы понимают, что разговаривают именно с ними, однако не считают нужным отвечать.

По мнению исследователей, такая реакция восходит к древним временам, когда кошки были одомашнены наравне с собаками, но их не дрессировали. Именно по этому, считают специалисты, кошки чувствуют себя главными.