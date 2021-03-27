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Кошки оказались способны различать голоса хозяев

Lenta.ru
21 минуту назад
Кошки оказались способны различать голоса хозяев. При этом выяснилось, что они не не считают нужным отвечать. Об исследовании ученых из Университета Токио пишет The Mirror.
Кошки оказались способны различать голоса хозяев
Фото: PixabayPixabay
Эксперты провели эксперимент над 20 кошками, дав им послушать запись голоса хозяина и трех незнакомцев, чтобы понять, как животные отреагируют. Кошки проявляли наибольшую активность, слыша тембр хозяев. При этом подтвердились и гипотезы, согласно которым эти питомцы понимают, что разговаривают именно с ними, однако не считают нужным отвечать.
По мнению исследователей, такая реакция восходит к древним временам, когда кошки были одомашнены наравне с собаками, но их не дрессировали. Именно по этому, считают специалисты, кошки чувствуют себя главными.
Ранее зоопсихолог Мирослав Волков объяснил тягу кошек к коробкам. Он пояснил, что питомцы воспринимают коробку как укрытие, поэтому пытаются в нем спрятаться. Это обусловлено многолетней эволюцией.
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