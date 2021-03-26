Астронавтам на Международной космической станции (МКС) не удалось починить американскую систему получения кислорода "русским способом" - с помощью молотка, как рекомендовали им наземные специалисты, сообщает НАСА.
В американском фильме "Армагеддон" российский космонавт ударяет по кораблю гаечным ключом со словами "Вот как принято решать проблемы на русской космической станции".
На сайте НАСА отмечается, что во вторник астронавты сменили насос в системе получения кислорода в американском модуле Destiny. После неудачных попыток запустить систему "наземные специалисты разработали для экипажа план использовать молоток, чтобы попытаться устранить возможное прилипание во вновь установленном насосе".
Однако, говорится в документе, удары молотком по крепежному кронштейну не помогли запустить насос ни во вторник, ни в среду. Не удалось заставить работать систему и после замены насоса на запасной. Если систему не удастся "привести в чувство" молотком, в нее установят старый насос, который был заменен три дня назад, говорится в сообщении.
Аналогичная система получения кислорода "Электрон-ВМ" работает в российском модуле "Звезда".