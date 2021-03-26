В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Состоялся анонса выхода игровых видеокарт NVIDIA

Моя Москва.онлайн
2 часа назад
Компания NVIDIA объявила, что готовится выход свежих видеокарт 30-й серии. Речь идет о мощных моделях GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. По слухам, продажи начнутся уже этой весной.
Состоялся анонса выхода игровых видеокарт NVIDIA
Фото: NVIDIANVIDIA
Отметим, что на фоне крупного дефицита «железа» на рынке, это неплохая новость для геймеров. Кроме того, сообщается, что по объему памяти устройства NVIDIA будут лучше конкурентов AMD.
Подчёркивается, что в ближайшее время выпуск с конвейера будет весьма скромным. Разработчик не сможет поддерживать столь огромный спрос на видеокарты.
Ранее сообщалось о том, что компания Microsoft анонсировала новые цвета для геймпадов Xbox Series.
Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители