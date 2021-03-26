Состоялся анонс выхода игровых видеокарт NVIDIA

Компания NVIDIA объявила, что готовится выход свежих видеокарт 30-й серии. Речь идет о мощных моделях GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. По слухам, продажи начнутся уже этой весной.

Фото: NVIDIA NVIDIA

Отметим, что на фоне крупного дефицита «железа» на рынке, это неплохая новость для геймеров. Кроме того, сообщается, что по объему памяти устройства NVIDIA будут лучше конкурентов AMD.

Подчёркивается, что в ближайшее время выпуск с конвейера будет весьма скромным. Разработчик не сможет поддерживать столь огромный спрос на видеокарты.