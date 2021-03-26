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Xiaomi изобрела новый тип аккумуляторов для смартфонов

Ferra.ru
4 часа назад
Уже скоро состоится запуск смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra. Как выяснилось, в устройстве дебютирует аккумулятор нового типа для смартфонов.
Xiaomi изобрела новый тип аккумуляторов для смартфонов
Фото: XiaomiXiaomi
Об этом сообщил представитель Xiaomi в Twitter. Согласно официальному заявлению, премиальные смартфоны компании получат новую технологию батареи. Она будет использовать кремниево-кислородный анод, сверхбыструю зарядку, а также будет тонкой.
Представитель Xiaomi также отметил, что такие технологии аккумуляторов используются в электрокарах. Вероятнее всего, переход на кремниево-кислородную анодную технологию предоставит батарее преимущества.
Напомним, от Xiaomi Mi 11 Ultra также ждут процессор Snapdragon 888, память LPDDR5, поддержку 67-Вт зарядки по проводам, 6,81-дюймовый OLED QHD+ экран частотой обновления 120 Гц.
Презентация устройства состоится 29 марта.
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