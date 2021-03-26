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Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал новые снимки Марса

ТАСС
55 минут назад
Китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" прислала два новых снимка Марса, на котором запечатлены южное и северное полушария Красной планеты. Об этом пишет Китайское национальное космическое управление.
Зонд "Тяньвэнь-1" прислал новые снимки Марса
Фото: CNSA/Handout via REUTERSCNSA/Handout via REUTERS
Освещенные солнцем полушария имеют форму полумесяца. Большая часть Марса на обоих снимках находится в тени. Обе фотографии были сделаны, когда аппарат находился на высоте 11 тыс. км над поверхностью планеты.
"Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. 10 февраля станция достигла эллиптической орбиты, а 24 февраля вышла на опорную орбиту Марса.
По планам китайских властей, спускаемый модуль "Тяньвэнь-1" должен сесть на Марсе в южной части равнины Утопия в мае-июне этого года. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.
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