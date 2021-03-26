У женщин с выкидышами выше риск преждевременной смерти

Специалисты пришли к таким выводам, изучив данные медицинских наблюдений 100 тысяч жителей Соединенных Штатов с 1993 по 2017 год, а также сопоставив влияющие на здоровье факторы, такие как питание и образ жизни.

Наиболее подверженными повышенному риску оказались женщины, у которых было несколько выкидышей, а также те, у кого он происходил в начале репродуктивного периода. Ученые отметили необходимость дополнительных исследований, чтобы выявить, как выкидыш связан со здоровьем женщин, а также механизмами, которые лежат в основе таких отношений.