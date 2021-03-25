Samsung создал модуль оперативной памяти на 512 ГБ

Несмотря на проблемы в мире компьютерных комплектующих, производители продолжают демонстрировать свои новейшие разработки. Так, например, Samsung создала и показала модуль оперативной памяти DDR5, объём которого 512 ГБ.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В основу решения легла технологий High-K Metal Gate (HKMG), пишет сама компания. Её суть заключается в использовании диэлектриков с высокой диэлектрической постоянной и металлических затворов.

Такая память, разумеется, создавалась не для совсем обычных домашних компьютеров. «Целевой аудиторией» такого решения, скорее, являются ЦОД и суперкомпьютеры.