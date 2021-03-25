Спутники OneWeb вывели на орбиту

Российский разгонный блок "Фрегат", запущенный ракетой "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb , сообщили в компании.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса Пресс-служба Роскосмоса

"Прошло отделение последней партии из 36 спутников, выведенных в ходе сегодняшнего пуска. Сейчас ждем приема сигнала от спутников", - говорится в сообщении OneWeb в Twitter.

Ракета стартовала в 5.47 мск, через несколько минут она вывела "Фрегат" со спутниками на суборбитальную траекторию. "Разгонник" добрался до круговой орбиты высотой 450 километров за счет двух включений маршевого двигателя.

Запуск стал первым для Восточного в этом году и седьмым в истории нового космодрома. Спутники OneWeb уже запускали отсюда - в декабре 2020 года. Кроме того, это был пятый российский пуск в 2021 году, всего планируется 29.