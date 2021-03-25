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Спутники OneWeb вывели на орбиту

РИА Новости
3 часа назад
Российский разгонный блок "Фрегат", запущенный ракетой "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, сообщили в компании.
Спутники OneWeb вывели на орбиту
Фото: Пресс-служба РоскосмосаПресс-служба Роскосмоса
"Прошло отделение последней партии из 36 спутников, выведенных в ходе сегодняшнего пуска. Сейчас ждем приема сигнала от спутников", - говорится в сообщении OneWeb в Twitter.
Ракета стартовала в 5.47 мск, через несколько минут она вывела "Фрегат" со спутниками на суборбитальную траекторию. "Разгонник" добрался до круговой орбиты высотой 450 километров за счет двух включений маршевого двигателя.
Запуск стал первым для Восточного в этом году и седьмым в истории нового космодрома. Спутники OneWeb уже запускали отсюда - в декабре 2020 года. Кроме того, это был пятый российский пуск в 2021 году, всего планируется 29.
Ранее источники РИА Новости в отрасли сообщили, что в 2021 году с Восточного намечается три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом (второй состоится 26 апреля), а также возможны еще два запуска.
Наука и техника,OneWeb,РИА Новости,
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