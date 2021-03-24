Корабль Маска вызвал ложный сигнал о пожаре на МКС

Ложная сигнализация о пожаре и разгерметизации на МКС была вызвана некорректной работой программного обеспечения пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА

Фото: Роскосмос Роскосмос

В среду экипаж станции сообщил о сработавшей сигнализации о пожаре и разгерметизации, после чего проверил герметичность модулей МКС и убедился в отсутствии утечки воздуха и пожара. Наземные специалисты начали выяснять причину ложного срабатывания сигнализации.

Позже источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что ложный сигнал поступил с американского сегмента станции.

"Предварительный анализ - мы видим что-то в программном обеспечении (корабля Crew) Dragon", - сказал астронавту Шэннон Уолкер специалист хьюстонского центра управления полетами.

Он добавил, что сигнализация о разгерметизации, сработавшая на российском сегменте станции, стала следствием сигнализации на американском сегменте, а сигнал о пожаре в российском модуле "Заря" был связан с некорректной работой датчиков дыма.