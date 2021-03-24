Илон Маск опроверг существование инопланетян

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск стал героем очередного спора в Twitter. На этот раз эксцентричный миллиардер опубликовал график, которым попытался опровергнуть существование инопланетян.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На нём можно проследить, что качество фотографий внеземных цивилизаций остаётся на одинаково низком уровне, несмотря на заметный прогресс качества фотосъёмки. Свой пост Маск подкрепил словами «самый сильный аргумент против инопланетян».

Самое интересное, что далеко не все пользователи соцсети согласились с позицией миллиардера. Также нашлись и те, кто откровенно высмеял его аргумент.

Так, например, пользователь под ником Lex Fridman подметил, что именно такого твита и стоило бы ожидать от самих инопланетян.