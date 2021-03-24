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Экипаж следующей экспедиции к МКС привился от коронавируса

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
5 часов назад
Экипаж корабля «Союз МС-18», который отправится на Международную космическую станцию, привился от коронавируса, сообщил российский космонавт.
Экипаж экспедиции к МКС привился от коронавируса
Фото: ТАССТАСС
«Мы все привились где-то сразу после нового года», – передает РИА «Новости» слова командира корабля Олега Новицкого.
Американский астронавт Марк Ванде Хай сообщил, что «очень рад сказать», что тоже привился.
При этом космонавты и астронавт не уточнили, какие вакцины они себе поставили.
Новицкий также отметил, что экипажи не орбите не принимают витамины, в этом нет необходимости, потому что рационы питания составлены очень сбалансированно. Однако решение о приеме каких-либо медикаментов принимает врач экипажа, и если он сочтет, что на орбите необходимы витамины, экипаж будет их принимать.
Наука и техника,Олег Новицкий,РИА Новости,
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