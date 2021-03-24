В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

НПО «Молния» создаст новый многоразовый космический корабль

News.ruиещё 6
9 минут назад
Разработчик космического корабля «Буран» НПО «Молния» работает над созданием нового аэрокосмического челнока гражданского назначения, сообщила гендиректор предприятия Ольга Соколова.
В России создадут новый многоразовый космический корабль
Фото: Роскосмос/twitter.comРоскосмос/twitter.com
По её словам, за последний год специалисты «Молнии» серьёзно продвинулись в работе.
До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было чёткой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идёт разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолётом, — рассказала она.
Соколова отметила, что комплекс отправится в космос в ближайшие пять лет. Она добавила, что полноразмерный макет корабля был показан в закрытом павильоне на форуме «Армия 2020», где широкая общественность не могла ознакомиться с ним.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны США заплатит компании SpaceX более $159 млн за запуск до конца 2023 финансового года двух аппаратов для вооружённых сил страны. Также Пентагон заключил контракт стоимостью более $224 млн со своим постоянным партнёром, компанией United Launch Alliance. Она тоже должна будет отправить в космос два военных спутника.
Наука и техника,Ольга Соколова,НПО "Молния",SpaceX,Пентагон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители