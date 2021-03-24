В России создадут новый многоразовый космический корабль

По её словам, за последний год специалисты «Молнии» серьёзно продвинулись в работе.

Соколова отметила, что комплекс отправится в космос в ближайшие пять лет. Она добавила, что полноразмерный макет корабля был показан в закрытом павильоне на форуме «Армия 2020», где широкая общественность не могла ознакомиться с ним.