Forbes посоветовал отказаться от браузера Chrome

Google Chrome собирает большое количество пользовательских данных для дальнейшей продажи, предупреждает Forbes. При этом компания-владелец браузера даже не думает о сохранении пользовательской конфиденциальности, поэтому этот сервис рекомендуют немедленно удалить со всех устройств и найти ему замену. Однако эксперты отмечают, что опасения насчет Chrome могут быть преувеличены, и в той или иной степени пользовательскую информацию собирают все существующие браузеры.

Интернет-пользователям стоит отказаться от браузера Chrome, советует репортер портала Forbes Зак Доффман. Причиной этому являются новые подробности о том, как именно браузер собирает пользовательскую информацию.

Проблема заключается в том, что монетизация платформы полностью строится на сборе пользовательских данных, что заставляет компанию собирать как можно больше данных.

«Google не заботится о защите конфиденциальности пользователей. Они заботятся о защите своей бизнес-модели. Если бы компания действительно заботилась о приватности то она просто перестала бы шпионить за миллиардами людей по всему миру, которые используют браузер Chrome», — цитирует Forbes компанию DuckDuckGo, которая имеет собственный браузер и придает особое значение безопасности своих пользователей.

В отличие от Safari, Edge и Firefox, Chrome заявляет, что привязывает все собранные данные к устройствам и пользователям. Чего, в свою очередь, не делают его конкуренты, именно поэтому Доффман заявляет о том, что Google «сильно отстает» от них.

«Вы не сможете стать многомиллиардной компанией, при этом не воруя максимально возможное количество данных, которые потом сможете монетизировать. У компаний есть три дороги: собрать всю возможную информацию, только ту, которая необходима, и вообще не трогать ее. Однако организаций, которые избрали третий путь, единицы», — говорит директор по информационной безопасности из компании Cyjax Иэн Торнтон-Трамп.

При этом Google прикрывается тем, что эти данные нужны для качественного предоставления услуг компании, например, адаптацией поиска по местоположению. Однако даже на это утверждение у портала есть контраргумент — конкурирующие сервисы предлагают аналогичные услуги, при этом не посягая на конфиденциальность своих пользователей.

Недавно «корпорация добра» предприняла важный шаг для восстановления своей репутации — она заявила о намерении прекратить использовать файлы cookies, которые отслеживают пользователей. Однако портал отмечает, что, в случае отказа компании от данной практики слежения, ее конкурентоспособность снизится.

Также журналист Forbes подробно рассказал о будущем плане Google. Он заключается в том, чтобы заменить cookies на FLoC [Federated Learning of Cohorts— объединенное обучение по группам] — технологию по анонимному объединению индивидуальных пользователей в группы людей с общими характеристиками и интересами.

Это позволит техногиганту продолжить собирать данные и делать деньги на продаже таргетированной рекламы, которая подобрана благодаря собранному пользовательскому портрету.

Некоторые специалисты раскритиковали такое решение Google, так как компания получит слишком много возможностей. Именно поэтому эксперты и советуют отказаться от использования браузера. При этом они также отмечают, что даже режим «инкогнито» не спасает пользователя от слежки.

При этом специалисты, опрошенные «Газетой.Ru» отмечают, что все сервисы в том или ином виде собирают пользовательские данные. Однако вопрос заключается в том, для чего эта информация может быть использована.

Директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин рассказал, что по логину электронной почты или номеру телефона данные из множества систем объединяются в большой массив. Из него с помощью бизнес-аналитики можно получить статистику и информацию о пользователе, которая будет полезна компаниям для маркетинговых целей — его предпочтения, покупательскую способность, психологический портрет, каналы восприятия и многое другое.

«Сегодня компании, которые разрабатывают браузеры, заинтересованы в сборе максимальной информации о пользователях. Это связано с моделью монетизации бесплатного ПО, которая заключается в продаже этой информации компаниям-поставщикам различной продукции или сервисов для более точной таргетированной рекламы. Если бы браузеры стали платными, они могли бы отказаться от сбора информации или могли бы собирать ее гораздо в меньшем объеме, так как получали бы также прибыль с продажи лицензий и предоставления сервиса», — рассказал руководитель группы развития бизнеса Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев.

При этом эксперт отметил, что часто о сборе данных указано в пользовательском соглашении, которое многие даже не читают.

Консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов отметил, что указанные проблемы сейчас могут показаться преувеличенными.

«То, что Google также собирает и использует данные об устройстве пользователя, на данный момент не создает значительных дополнительных рисков в плане информационной безопасности. Но в ближайшем будущем такие риски могут возникнуть. Вопрос перехода на другой браузер скорее идеологический.



Готовы ли вы к тому, что корпорации монетизируют информацию о вас и могут диктовать вам, что и когда покупать?



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