Роскомнадзор раскритиковал Twitter за нерасторопность

Там выразили сожаление, что «лишь применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставили американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира и принять меры по ее удалению». «Признание соцсетью информации запрещенной и ее удаление могло быть осуществлено Twitter значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета», – указали в Роскомнадзоре.