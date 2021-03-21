Cобаки негативно влияют на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса — к такому выводу пришли ученые, пишет L’Express.

Так, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин установил, что из-за потребления мяса на примерно 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30 процентов воздействия на окружающую среду в США

По данным ученого, в общей сложности количество таких выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с выхлопами 13 миллионов автомобилей в течение года.

При этом профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета отмечает, что углеродный след, который оставляют собаки, зависит от того, где они живут.

"Средняя собака (от 10 до 20 килограмм) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны — в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонн — в Японии", — рассказал исследователь.

Специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон, в свою очередь, считает, что ситуация не настолько пессимистична.

По ее словам, большинство домашних животных питаются кормом, который производится из субпродуктов пищевой промышленности.

Однако ученые сходятся в одном: большая собака, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем маленькая кошка.