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Илон Маск написал комментарий в Twitter почти на русском языке

News.ru
1 час назад
Почти на русском языке прокомментировал новость о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в подготовке к кибератаке, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Маск написал комментарий в Twitter почти на русском языке
Фото: Kim Shiflett/Global Look PressKim Shiflett/Global Look Press
19 марта россиянин Егор Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада. При этом Маск заявил, что атака готовилась на его предприятие по производству электромобилей.
Новость о россиянине опубликовал в Twitter портал Teslarati. Маск оставил к ней комментарий.
Преступленіе и наказаніе, — написал он по-русски, лишь заменив буквы «и» на латинские «i».
Ранее стало известно, что россиянина Сергея Медведева приговорили в США к 10 годам заключения за совершение киберпреступлений в составе группы. Об этом писал NEWS.ru.
Наука и техника,Егор Крючков,Илон Маск,Сергей Медведев,SpaceX,
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