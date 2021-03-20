Раскрыт наиболее вредный способ употребления алкоголя

"Алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций", ‒ сказал Казанцев. По его словам, алкоголь не стоит запивать сладкой газировкой. Она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль.