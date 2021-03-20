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Врач назвал один из самых вредных способов пить алкоголь 

Профиль и ещё 9 43 минуты назад
Раскрыт наиболее вредный способ употребления алкоголя
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
После употребления любого вида алкоголя, даже после одного глотка, нужно выпить другой жидкости. Чтобы снизить ущерб для организма, рекомендуется пить обычную воду или добавлять в спиртное лед, заявил психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.
В интервью радио Sputnik он отметил, что большое количество льда в напитке уменьшает концентрацию крепкого алкоголя. Самый эффективный способ избавиться от вредного воздействия спиртного — это вообще отказаться от него, резюмировал нарколог.

"Алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций", ‒ сказал Казанцев. По его словам, алкоголь не стоит запивать сладкой газировкой. Она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль.

Ранее россиянам рассказали, спасает ли алкоголь от обморожения. К числу подверженных вредным привычкам можно отнести и любителей согреться спиртным. Эксперты предупреждают, что оно создает иллюзию тепла в организме. Алкоголь провоцирует резкое расширение сосудов, у которых во время переохлаждения появляется спазм.
Ученые выявили смертельную опасность алкоголя для миллионов людей. Cогласно выводам специалистов, он увеличивает риск возникновения аритмии.
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Наука и техника , Алексей Казанцев , ИА Sputnik
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