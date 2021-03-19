Корабль "Союз МС-17" вновь пристыковался к МКС

Роскосмоса. Пилотируемый корабль "Союз МС-17" вновь причалил к Международной космической станции (МКС), сменив место стыковки с малого исследовательского модуля (МИМ) "Рассвет" на модуль "Поиск". Трансляция ведется на сайте

Фото: NASA NASA

Стыковка произошла чуть более чем на 5,5 минут позже запланированного времени.

На борту корабля находятся три члена экипажа - российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс . Перестыковка велась в ручном режиме. "Союз МС-17" должен был причалить к малому исследовательскому модулю "Поиск" в 20:07 мск.

Ранее Кудь-Сверчков сообщал, что перестыковка "Союза МС-17" нужна для проведения следующего выхода в открытый космос по российской программе и освобождения стыковочного места для корабля "Союз МС-18", старт которого запланирован на 9 апреля.

Для следующего выхода в открытый космос, уточнили в Роскосмосе, в качестве шлюзового отсека будет использован модуль "Поиск", а в качестве резервного шлюза - переходный отсек служебного модуля. Корабль, на котором прилетит экипаж, выполняющий выход в космос, будет пристыкован к модулю "Рассвет".