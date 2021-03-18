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Ученые предупредили о сильной магнитной буре

Вероника Полынина
2 часа назад
Магнитная буря, начавшаяся на Земле 18 марта, продлится до 20 марта. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Центр прогнозов Национального управления океанических и атмосферных исследований.
Ранее ученые прогнозировали, что магнитосфера Земли будет напряженной 18-19 марта.
«Наибольшее ожидаемое значение Kp с 18 по 20 марта 2021 года составляет 5. 20 марта вероятны геомагнитные бури G1 (незначительные)», - говорится в сообщении Центра.
Кандидат геолого-минералогических наук, заведующий Геофизической лабораторией-обсерваторией «Арти» Олег Кусонский пояснил, что магнитные бури G1 – слабые и не оказывают никакого влияния на здоровых людей. Если же человек метеочувствительный, он может чувствовать недомогание.
Как сообщал «Рамблер», в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
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