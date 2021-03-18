Ученые предупредили о сильной магнитной буре

Кандидат геолого-минералогических наук, заведующий Геофизической лабораторией-обсерваторией «Арти» Олег Кусонский пояснил, что магнитные бури G1 – слабые и не оказывают никакого влияния на здоровых людей. Если же человек метеочувствительный, он может чувствовать недомогание.

Как сообщал «Рамблер», в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.